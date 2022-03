Rusland "verlegt focus" in oorlog tegen Oekraïne naar oosten: erkenning van mislukte strategie of afleidingsmanoeuvre?  

Het Russische leger is een speciale militaire operatie in Oekraïne begonnen om het land te demilitariseren en te ontdoen van nazi's, zo kondigde de Russische president Poetin de oorlog in Oekraïne aan op 24 februari. De westerse wereld verstond daarin dat Poetin heel Oekraïne wilde bezetten en een machtswisseling voor ogen had in Kiev.

Een maand later is dat doel verre van bereikt. Rusland heeft een aanzienlijk deel van het grensgebied in het noorden, oosten en zuiden ingenomen, maar de Oekraïense regering en president Zelenski in het bijzonder zitten nog stevig in het zadel. Een groot offensief op de hoofdstad Kiev bleef tot nog toe uit. Het Oekraïense leger zou er zelfs in geslaagd zijn om de Russische troepen nabij Kiev verder terug te drijven.

Gisteren kondigde het Russische leger plots aan dat het zijn focus zal verleggen naar de Donbas, de regio in het oosten van het land waarvan een deel al in handen is van de pro-Russische separatistische rebellen.