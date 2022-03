Russische minister van Defensie duikt op in vooraf opgenomen video, na "mysterieuze verdwijning" van twee weken

Het is de eerste keer dat Sjoigoe in het openbaar spreekt in twee weken tijd. Vrij opvallend, volgens sommigen, voor iemand die een coördinerende rol heeft in de oorlog (of speciale militaire operatie zoals Rusland het blijft noemen).



Donderdag was hij even te zien in een hoekje van een scherm waarnaar president Vladimir Poetin keek tijdens een videovergadering met zijn Nationale Veiligheidsraad. Maar het was al van 11 maart geleden dat hij nog in het openbaar had gesproken. (Beelden van hem die op 18 maart op de Russische tv te zien waren, zijn vermoedelijk al op 11 maart opgenomen.)