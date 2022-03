Sint-Niklaas houdt infosessies om jongeren warm maken voor een job bij de politie: "Moeten elk jaar op zoek naar 10 tot 15 collega's"

In Sint-Niklaas kunnen geïnteresseerden vandaag opnieuw terecht op een van de infosessies die de politiezone Sint-Niklaas organiseert voor een job als inspecteur. Die houdt de politie elke laatste zaterdag van de maand. Ilyas (19) uit Sint-Niklaas is een van de vijftien aanwezigen deze zaterdag. "Een job bij de politie heeft me altijd al aangetrokken", vertelt hij. "Wat me het meeste aanspreekt? Het contact met de mensen, de grote verantwoordelijkheid en natuurlijk ook de dienstverlening. De politieagent is niet langer de 'boeman' maar iemand die de mensen op alle momenten van de dag bijspringt waar nodig."