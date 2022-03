"Groot stuk Foo Fighters is nu verdwenen": kenners Stijn Van de Voorde en Ayco Duyster na plotse dood Taylor Hawkins 

"Een fenomenale drummer", zo noemt ook Ayco Duyster hem. Zij mocht hem in 2010 interviewen tijdens Rock Zottegem. "In de studio was de rolverdeling tussen Grohl en Hawkins delicaat, maar live was hij dé rots. Eigenlijk was hij de tweede frontman van Foo Fighters, er was altijd spel en magie tussen de twee."