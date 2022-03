Stookoliepremie van 200 euro wordt geen automatische korting op factuur, maar moet achteraf aangevraagd worden

Aanvankelijk was het idee dat wie stookolie bestelt, meteen die korting zou krijgen van de stookolieleverancier. Maar nu wordt duidelijk dat de korting achteraf aangevraagd moet worden, via het betalingsbewijs. Dat zal ook zo zijn voor wie dit jaar al stookolie heeft ingeslagen.

De omweg via de overheid is nodig om fraude te voorkomen. Want een stookolieleverancier kan niet nagaan of iemand gedomicilieerd is op het leveringsadres. Die kan ook niet controleren of de klant al bij een andere leverancier korting heeft gekregen.