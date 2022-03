UZ Gent bereidt zich voor om slachtoffers eventuele chemische aanval in Oekraïne op te vangen: "Noodplannen heropgefrist"

In het geval dat Oekraïense slachtoffers massaal geëvacueerd moeten worden, zou een spreiding over Europese ziekenhuizen kunnen gebeuren. "Maar ook in het geval dat het conflict verder zou uitbreiden en wij op een of andere manier ook zouden geraakt zouden worden", gaat hoofdarts Vermassen verder. Een aanval met massavernietigingswapens zou in beide gevallen leiden tot een spreiding van de slachtoffers over meerdere ziekenhuizen.



Dat gebeurt volgens de zogenaamde "reflexcapaciteit", die het minimaal aantal slachtoffers omschrijft dat een ziekenhuis kan opnemen tijdens de eerste twee uur. Het gaat om drie procent van het aantal erkende bedden van het ziekenhuis. In het geval van het UZ Gent zijn dat dertig slachtoffers. De toevloed van dertig slachtoffers per uur is niet lang vol te houden. Onder die groep slachtoffers is een verhouding van tien procent kritieke slachtoffers van toepassing, dertig procent zwaargewonde slachtoffers en zestig procent lichtgewonde slachtoffers.