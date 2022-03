Vrouw (38) opgepakt voor reeks brandstichtingen aan auto's in Hoboken

Sinds eind januari werden meer dan tien voertuigen in brand gestoken of werd dat geprobeerd. Dat was telkens in de omgeving van de Weerstandlaan, de Waasland- en de Frieslandstraat. Meestal gebeurde dat 's avonds of 's nachts. Bij een opvallend aantal feiten is de brand op een gelijkaardige manier gesticht, stelde de politie vast. De ongerustheid in de buurt was groot. De politie besloot het toezicht in de wijk op te voeren, zowel zichtbaar als minder zichtbaar.