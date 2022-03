Vroegere parking van Tivolipark in Mechelen is voortaan "stiltebos"

Op minder dan 3.000 vierkante meter voormalig parkeerterrein zijn vandaag meer dan 4.000 bomen en struiken aangeplant.

"Dat doen we volgens de Miyawaki-methode", zegt Herman Janssens van de organisatie Urban Forests Belgium. "Miyawaki was een Japanse botanicus die rond 1970 merkte dat er amper nog oerbos was. Hij zag ook dat planten zich heel dicht bij elkaar ontwikkelen, als er geen menselijke inmenging is. We zetten hier nu dus telkens 3 boompjes en 3 struikjes per vierkante meter. De techniek wordt opgevolgd door de universiteit van Wageningen. Zij zien dat je binnen de 5 jaar in zo'n aangelegd stadsbos meer biodiversiteit krijgt dan in een park, zoals het Tivolipark, dat hier wellicht al meer dan 100 jaar is."