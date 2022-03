Zwembad Kapelle-op-den-Bos ontruimd door rookontwikkeling, geen gewonden

Iets voor 11 uur zaterdagochtend is het zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos ontruimd. Er was rookontwikkeling aan het onthaal van het gebouw, allicht door een oververhitte kassa of computer. Een tiental aanwezige zwemmers werd uit voorzorg geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.