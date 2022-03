Belofte maakt schuld: vinder ontsnapte kangoeroe Skippy getrakteerd op etentje én kangoeroepak

Enkele weken geleden ontsnapte kangoeroe Skippy nadat een geitenbok het hek van de weide had geopend. Het dier verstopte zich op de Duitse militaire begraafplaats in het Praetbos in Vladslo. Het hele dorp probeerde de kangoeroe mee te vangen.

Maar uiteindelijk was het boer Gerard Depoorter die Skippy vorige week te pakken kreeg. Het dier was drie dagen lang kritiek en had vooral last aan een oog, maar stelt het intussen goed.