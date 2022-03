Beringse glijbaan op Avonturenberg eindelijk open: "Opnieuw een trekpleister"

Eindelijk was het deze namiddag zover: de langverwachte nieuwe glijbaan van de Avonturenberg op be-MINE in Beringen werd officieel geopend. Het waren de kinderen van de Kindergemeenteraad en de klas van juf Elly van De Step in Beringen die als eersten naar beneden mochten zoeven.

Het duurde ruim 5 jaar eer de nieuwe glijbaan in gebruik genomen kon worden. Tijdens de opening van de Avonturenberg in 2016 bleek al snel dat de toenmalige glijbaan in beton te steil en onveilig was. Verschillende kinderen geraakten toen gewond. De baan werd meteen gesloten. Er ontstond een lang juridisch dispuut: wie was immers verantwoordelijk voor deze uitschuiver? De aannemer, architect of de stad als opdrachtgever? Na veel vijven en zessen werd er een akkoord bereikt om een nieuwe glijbaan in roestvrij staal aan te leggen. Deze werd gemonteerd op dezelfde plaats als de vorige.

En vandaag was het dus feest. De kinderen genoten volop van de 20 meter lange glijbaan en waren het unaniem eens: dit is een topglijbaan!