Bewogen eerste carnavalsnacht in Halle: vrouw zwaargewond na metersdiepe val op sporen en carnavalsbaby geboren in auto

Tijdens de eerste carnavalsnacht in Halle is een vrouw zwaargewond geraakt na een metersdiepe val op de sporen. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar is intussen wel weer bij bewustzijn. In de vooravond moest een zwangere vrouw in haar auto bevallen omdat ze door de drukte niet meer op tijd in het ziekenhuis geraakte.