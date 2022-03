Bouw eerste nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen van start gegaan in Mechelen

"Ze zullen de tijd krijgen om hier op adem te komen. Waarna we hen gaan opnemen in onze stad", zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en titelvoerend burgemeester van Mechelen, Bart Somers (Open VLD). "Een grote tent van 80 op 40 meter zal als ontmoetingsplek het hart van het nooddorp worden. Er komt ook een speeltuin, een dokterspraktijk, een plek om huisdieren op te vangen en er is eventueel ook ruimte voorzien voor het organiseren van onderwijs op de site zelf.”

Eerder werden er in Mechelen ook al opvangplaatsen gecreëerd in en rond een voormalig hotel. “De overheid legt de steden en gemeenten een target op van 0,02 opvangplaatsen per inwoner", zegt waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "Voor Mechelen komt dat neer op 1740 plaatsen. Met de bouw van dit nooddorp komen we alvast in de buurt van de gestelde target”.