Drie gewonden bij ontploffing tijdens eetfestijn voetbalclub Sint-Lievens-Houtem: "Dit had veel erger kunnen zijn"

Drie mensen raakten gewond. Twee mensen die in de keuken werkten, liepen brandwonden op. Een derde persoon raakte bevangen door de rook toen hij controleerde of iedereen de zaal had verlaten. De schade aan het gebouw is bovendien aanzienlijk, "maar dat kunnen we heropbouwen". "We zijn vooral blij dat er geen mensen zwaarder gewond zijn geraakt", aldus de burgemeester.