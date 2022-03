Motorrijders krijgen hele dag veiligheidstips op militair domein in Brasschaat: ook gouverneur springt op de motor

Vandaag organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) op 16 plaatsen in Vlaanderen de Dag van de Motorrijder. Een van die plaatsen is het militair domein in Brasschaat. Daar geven Campus Vesta (het provinciale opleidingscentrum voor veiligheidsopleidingen in Ranst), politiezone Brasschaat en politiezone Voorkempen van 9 tot 17 uur gratis training en tips. Motorrijders kunnen onder meer een behendigheidsparcours afleggen.

Gouverneur Cathy Berx, die voorzitter is van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, sprong vanochtend achterop een motor. Zo wil ze wijzen op het belang van goede rijvaardigheidsopleidingen en beschermkledij.