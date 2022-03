De zon zoals je haar nog niet zag: nieuwe detailfoto toont de zon in al haar facetten

Zo zien we onder meer de corona, de buitenste atmosfeer van de zon, in ongezien detail. Er zijn aan de rand (rechtsboven en linksonder) ook protuberansen te zien, zonnevlammen die materie afkomstig van de zon in een sliert of een boog vasthouden.

De ESA maakte ook warmteopnames, want de hitte in de zonne-atmosfeer verschilt sterk en het blijft voor de wetenschap nog grotendeels een mysterie hoe dat precies allemaal in elkaar zit. Zo loopt temperatuur in de corona op tot 1 miljoen graden Celsius, terwijl het zonne-oppervlak zelf "maar" 5.000 graden warm is.

Het SPICE-meetinstrument in de Solar Orbiter (Spectral Imaging of the Coronal Environment) onthulde dat de onderste laag van de atmosfeer, de chromosfeer, zowat 10.000 graden warm wordt. Dat loopt dan op naar 630.000 graden en meer hoger in de corona. Op de foto hieronder die ESA vrijgaf, is aan de hand van golflengtes van ultraviolet licht in beeld gebracht welke delen welke temperatuur hebben. Het paars komt overeen met waterstofgas van 10.000 graden, blauw met koolstof op 32.000 graden, groen met zuurstof op 320.000 graden en geel met neon op 630.000 graden.