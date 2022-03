Dubbele moord Kraainem: gerecht zoekt wagen van slachtoffer

"Het is belangrijk dat dit voertuig niet wordt aangeraakt als je het vindt en dat de politie onmiddellijk wordt gecontacteerd", klinkt het bij het parket. "Ook aan getuigen die het voertuig hebben zien rijden op donderdag 24 maart of de dagen erna, wordt gevraagd om zich te melden met deze informatie."

Wie meer informatie heeft over het voertuig of de feiten, kan de politie contacteren via de website van de federale politie of via het gratis telefoonnummer 0800/30.300.