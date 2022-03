Eindejaarscorrida Leuven in maart is groot succes: “Ik heb zelfs enkele kerstmutsen gezien”

“We lopen vandaag met enkele medewerkers om een project te steunen”, zegt OHL-medewerker Toon. “We lopen ten voordele van Casablanca in Kessel-Lo, voor de aanleg van een voetbalveldje voor kansarmen daar. Het is beter dan in december. Het is warmer nu en er zit meer zuurstof in de lucht.” Toon loopt samen met enkele van zijn collega’s. “Maar we zijn al te oud om competitief te zijn. Al hoop ik wel om binnen de 12 km te lopen.”

Het is niet de eerste wedstijd die de collega’s lopen. “We lopen zoveel mogelijk kilometers om het geld in te zamelen. Vandaag is de laatste dag en we zitten in totaal aan 25.000 kilometer”, zegt collega Arne.

Filip: “We hebben de 4 km gelopen, samen met de kindjes. We hebben moeten spurten om ze bij te houden, want ze waren in vorm.”