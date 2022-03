62 moorden op 1 dag in El Salvador, parlement roept noodtoestand uit

De straatbendes, de zogenoemde maras, tellen samen ongeveer 70.000 leden. Volgens de Salvadoraanse overheid zitten meer dan 17.000 onder hen in de gevangenis. De maras zaaien al decennialang terreur in het land en controleren zowat alles, van de hoogste regionen van de maatschappij tot de kleinste gemeenschap.

Twee bendes zwaaien er de plak - en bestrijden elkaar. De Mara Salvatrucha (MS13) en Barrio 18 (La 18) werden eind vorige eeuw door latino's in de Amerikaanse stad Los Angeles opgericht. Onder hen veel Salvadoranen die in de jaren 1980 gevlucht waren voor de burgeroorlog in hun land. In de VS slaagden ze er echter niet in een nieuw leven op te bouwen. Misdaad bracht wel geld op, maar ook het samenhorigheidsgevoel lokte hen naar de bendes. Ze hoorden ergens bij, in een vreemd land ver van huis.



Pas toen bendeleden door de Verenigde Staten naar hun thuislanden werden teruggestuurd, landen die ze vaak amper kenden, begonnen de bendes ook in El Salvador en de buurlanden te groeien. Sindsdien hebben ze het noordelijke deel van Centraal-Amerika omgetoverd tot de regio met de meeste moorden ter wereld. Het bendegeweld werd dan wel ingevoerd uit de VS, de wijdverspreide ongelijkheid en straffeloosheid in El Salvador en in andere Centraal-Amerikaanse landen waren een perfecte voedingsbodem om verder te groeien.