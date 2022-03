Deadline begrotingscontrole nadert, staatssecretaris De Bleeker wil "strijden tegen belastingverhogingen"

De begrotingscontrole staat elk jaar op de agenda van de federale regering, maar het is nu al duidelijk dat die oefening dit jaar net wat complexer wordt. Bijvoorbeeld de kostprijs van maatregelen in het kader van de energiecrisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zorgen bijkomend voor een flinke hap uit het budget. "Bij een gewone begrotingscontrole moeten wij vooral kijken of onze inkomsten en uitgaven op schema zitten. Maar deze tijden zijn niet normaal, dus kunnen we ook niet normaal te werk gaan", vertelde staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) in "De zevende dag". "