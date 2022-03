Na open brief van Wout over verkrachting van zijn moeder Nathalie, doet ze zelf haar verhaal: "Zo moegestreden"

Huygens was opgelucht eens de juridische kant van de zaak voorbij was. De dader kreeg de maximumstraf, wat toen 15 jaar was. Maar ze is hem daarna wel gaan opzoeken, om zich tegenover de dader te kunnen stellen, en te tonen dat ze er wel degelijk nog is. "Het was een van de eerste dingen die ik tegen de politie zei: als hij gevonden is, wil ik met hem aan tafel zitten. Ik wou tegenover hem zitten, staan, of wat dan ook, om te tonen: "Ik ben er nog hé." Die man wilde me helemaal kapotmaken, het was zo zinloos."

Huygens heeft de man ook aangesproken, gezegd dat ze een ander persoon was geworden. "Ik heb hem gezegd welke persoon ik eerst was, wat er door mijn hoofd ging tijdens de feiten, en wat de gevolgen waren. Ik had het gevoel dat dit bij hem meer binnenkwam dan op de rechtbank toen de rechters tegen hem spraken."