Arabische landen die vrede sloten met Israël nemen deel aan historische top: "Twee jaar geleden was dit nog onmogelijk"

De bedoeling van de top is onder meer om op een informele manier de banden aan te halen en de relaties tussen de landen verder te normaliseren na de getekende akkoorden. Daarom vindt de top niet plaats in Tel Aviv of Jeruzalem, geeft Ankie Rechess aan. Beginnen, doen ze met een informeel diner in Sde Boker, een stadje in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël.

"Dat is ook een beetje symbolisch, want dat is de woonplaats en grafplaats van David Ben-Goerion, een van de stichters van de staat Israël. Dus een beetje uit het oog van het publiek, ze willen een beetje een Camp David-sfeer creëren denk ik." (Nvdr: Camp David is een buitenverblijf van de Amerikaanse president. Eind jaren 70 werd daar het vredesakkoord tussen Israël en Egypte ondertekend.)