Ieper geniet met volle teugen van wielerfeest Gent-Wevelgem

"Zoveel volk had ik niet verwacht, toen ik hier zondagochtend de gordijnen opendeed”, vertelt Cayleigh Pauwels (22) tussen het bakken door in een dessertwinkel. "Vanuit onze winkel hebben we een mooi zicht op het volk en startpodium. Het is een kille mistige ochtend, maar de Grote Markt staat goed vol en iedereen is enthousiast. We zullen vandaag duizenden warme wafels verkopen."