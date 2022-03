Kinrooi opent eerste buurtboomgaard: "Leuk samenkomen in natuuromgeving"

De eerste buurtboomgaard van Kinrooi werd dit weekend feestelijk geopend. Buurtbewoners werden uitgenodigd om de opening bij te wonen en om eventueel een workshop vlechten met levende bomen te volgen.

Zowel buurt als gemeentebestuur zijn tevreden met de nieuwe ontmoetingsplek. Zo ook Anne Vangroonsveld, buurtbewoonster en initiatiefneemster van het project. "We zijn blij met het vele volk dat vandaag gekomen is en met de goede respons die het project ontvangt. We hebben al een eerste aanzet gedaan door een aantal bomen te plaatsen. Nu zijn ook veel anderen geïnspireerd om hun schouders onder het project te zetten en evenementen te organiseren. Dat was uiteindelijk ook de bedoeling van de buurtboomgaard. In een natuurlijke omgeving de buurtbewoners bij elkaar brengen."