Knaldrang na coronamaatregelen maakt van alternatief 64ste Wuitenscarnaval in Hamme toch een topper

Carnavalsprinses Katrien Van Moerzeke – alias Prinses Ananas – is blij dat er na twee coronajaren weer een feest kan gebouwd worden. Afgelopen zaterdag organiseerde zij voor een grote groep kinderen een gigantisch verkleedfeest. "Dat ik vrijdag kon genieten van de carnavalsfestiviteiten in de Hamse scholen en nu de kinderen hier zoveel pret hebben, maakt me echt gelukkig."

Toch staat ze ook stil bij de vele groepen die door een beperking in tijd niet volledig kunnen pronken met hun praalwagens. "Mijn zorg gaat uit naar de vele Hamse carnavalsgroepen, die al voor het derde jaar op rij de normale grote Wuitenscavalcade aan zich zien voorbijgaan", reageert de prinses der Wuiten. "Gelukkig vormt de optocht van kleine groepjes met actuele spot een mooi alternatief."