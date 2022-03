Liveblog: "Russen plegen genocide tegen het Oekraïense volk", zegt burgemeester van Marioepol

Er is een genocide aan de gang tegen het Oekraïense volk. Dat heeft de burgemeester van de stad Marioepol Vadim Bojstjenko gezegd in een gesprek met het Nederlandse programma "Nieuwsuur". Hij vergelijkt wat er gebeurt met de bombardementen op Dresden en Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. "Al 23 dagen wordt onze stad aan puin geschoten. (...) Het is moeilijk voor te stellen dat zoiets in deze tijd kan gebeuren. Dat onze oostelijke buurman zo wreed kan zijn. We kunnen ze niet meer met goed fatsoen onze buurman noemen."

Bojstsjenko schat dat er tot nu toe 4.000 burgers in Marioepol zijn omgekomen door Russisch geweld. Rusland bombardeerde onder meer een theater. Ook Boychenko's moeder en broer waren op dat moment in het theater, ze schuilden in de kelder en overleefden het bombardement. Bojstsjenko zelf zit op een veilige geheime locatie buiten de stad.

"De humanitaire operatie in de stad zit tegen zijn grenzen aan", zegt de burgemeester. "Mensen halen water uit putten en beken, waar ze het maar kunnen vinden. Het is niet van goede kwaliteit en niet geschikt voor menselijke consumptie, maar ze hebben geen andere keuze om te kunnen overleven."