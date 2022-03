Na 44 jaar sluit Ria haar breiwinkel Kristoffel in Lummen: "Elke dag evenveel genoten"

De laatste weken nam Ria uitgebreid de tijd om haar klanten een laatste keer te bedanken voor de voorbije 44 jaar. "Ik was heel verrast met wat ze schreven in mijn gastenboek. Ze brachten heel wat cadeautjes en schreven kaartjes. Zaterdag vierde ik mijn laatste dag met familie, vrienden en de hele buurt en tijdens de barbecue dronken we heel wat glaasjes op mijn nieuwe toekomst. Mijn kinderen, mijn broers en zussen hadden een feestcomité opgericht en ze hebben een mooi liedje gezongen en ik was heel ontroerd."