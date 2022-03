Belgische economie voelt oorlog in Oekraïne aan den lijve: loonkosten dreigen "ongezien" te stijgen

Dit en volgend jaar samen genomen, zullen de uurloonkosten in de privésector op die manier met meer dan 10 procent toenemen, raamt de Nationale Bank. Omdat in 2024 de loonkosten nog 2,4 procent zullen toenemen, zullen die kosten over een periode van drie jaar met bijna 13 procent toenemen. “Dat is ongezien”, schrijft de Nationale Bank in het ramingsdocument.