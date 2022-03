Will Smith in tranen op Oscarpodium, streamingplatform Apple TV+ wint met "CODA" Oscar voor beste film

De film "CODA" heeft vannacht Oscargeschiedenis geschreven. Het is de eerste film van een streamingplatform die de Oscar voor beste film wint. De Oscars zijn de belangrijkste filmprijzen ter wereld. "CODA" is een film van Apple TV+ over een horend meisje met dove ouders. Voor acteur Will Smith liepen de emoties hoog op. Nadat hij een klap uitgedeeld had aan komiek Chris Rock, gaf hij in tranen een speech toen hij de Oscar voor beste acteur in ontvangst nam.