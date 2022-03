SPD van Duits bondskanselier Scholz boekt overwinning in Saarland, pijnlijke nederlaag voor CDU

In Duitsland heeft de sociaaldemocratische SPD van Duits bondskanselier Olaf Scholz de deelstaatverkiezingen in Saarland gewonnen. Volgens exitpolls eindigt de partij rond de 44 procent, een opsteker voor de nieuwe kanselier. Anke Rehlinger wordt waarschijnlijk de nieuwe minister-president. Voor het christen-democratische CDU is dit een pijnlijke nederlaag.