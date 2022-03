Politie zoekt daders van 4 gewapende overvallen in Wemmel

De eerste verdachte is tussen 1m60 en 1m70 lang, mager gebouwd en heeft een lichtbruine huidskleur. Hij droeg een blauwe trainingsbroek met rode strepen van de voetbalclub Arsenal en van het merk Adidas. De tweede verdachte is tussen 1m70 en 1m80 lang en heeft ook een lichtbruine huidskleur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek van het merk Joma. Beide verdachten spraken Frans.

Wie meer informatie heeft over de zaak kan die melden via de website van de federale politie of via het gratis nummer 0800/30300.