Provincie stelt nieuwe campagne tegen zwerfvuil in waterlopen voor

“Vroeg of laat wordt van dit water drinkwater gemaakt”, zegt Nevens. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat de waterlopen proper blijven. Zodat ons toekomstig drinkwater proper blijft. Het proces om van vuil water drinkwater te maken is duurder en dat zullen we in onze portefeuille voelen.”

De campagne focust vooral op sensibiliseren, “maar als dat niet lukt, zullen we moeten handhaven. Momenteel zijn er in de provincie 4 handhavingsambtenaren aangesteld die overtredingen mogen verbaliseren. Bij zware overtredingen en lozingen, gaan we een onderzoek instellen en hopen we via een gerechtelijke weg de daders te vinden en te straffen. Dat gaat om boetes en eventuele celstraffen.”