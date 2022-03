Biden noemt Poetin een "dictator" en een "slachter", maar is dat wel verstandig?

Ook Tom Sauer, professor Internationale Politiek aan de universiteit van Antwerpen vindt het geen goede zet van Biden. “Het gevolg is dat de persoonlijke relatie tussen Biden en Poetin er niet op verbetert. Nu waren die natuurlijk al niet goed, omwille van wat er allemaal al gebeurd is. Biden doet daar nog een schepje bovenop door hem “een slachter” te noemen en te zeggen dat hij niet aan de macht kan blijven.”

Sauer kijkt ook al verder: “Uiteindelijk zal de VS met Rusland aan de tafel moeten gaan zitten: als het niet is om te onderhandelen over deze oorlog, dan later wel bijvoorbeeld over wapenbeheersing. Begin vorig jaar hebben beide landen bijvoorbeeld nog het kernwapenverdrag New Start verlengd. Als er in de toekomst nieuwe ontmoetingen komen in dat kader, zal Poetin er wel even op wijzen wat Biden nu heeft gezegd. Het zal de zaken er dus niet op vergemakkelijken.”