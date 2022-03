Studenten heropenen (even) voormalig sterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge: "Spanning is te snijden"

De eerstejaarsstudenten zullen dat doen in het kader van het project "Run the Restaurant". Ze leren daarin onder andere om goeie menu's op te stellen en de juiste bestellingen te plaatsen voor het restaurant.

Van maandag 28 maart tot en met donderdag 31 maart kunnen klanten er zowel 's middags als 's avonds terecht om de culinaire kunsten van toekomstige chefs te beoordelen.

"Voor de studenten is het prachtig dat ze in zo'n iconische setting als die van De Karmeliet aan de slag kunnen", zegt Lode Vanwildemeersch van VIVES. "En dan nog voor een betalend publiek. Ze kijken er enorm naar uit. Maar we moeten realistisch zijn. Drie sterren zullen zij nog niet meteen behalen in de Michelingids."