Terreurgroep IS eist dodelijke aanval op agenten in Noord-Israël op

De aanslag vond plaats in Hadera, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Tel Aviv. De hulpdiensten brachten vier gewonden naar het ziekenhuis, twee anderen werden ter plekke behandeld. IS zelf spreekt op Telegram van tien gewonden.

Agenten hebben de twee aanvallers, beiden Israëlische staatsburgers van Arabische afkomst, gedood.

Op het moment dat de aanval plaatsvond ontving de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, zijn ambtgenoten uit drie Arabische staten die onlangs de banden met Israël normaliseerden, samen met een Egyptische topdiplomaat en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. De bijeenkomst vond plaats in een resort in het zuiden van het land en was volgens Israël "historisch".