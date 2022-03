Toertocht door achtertuin Stefan Everts: "Leuk om zoveel mensen in mijn bos te zien"

Ook Stefan Everts zelf is tevreden over de toertocht. "Ik heb nog nooit zoveel volk in mijn bos gezien. Het is plezant en iedereen geniet ervan, tof. Ik heb een hele groep vrienden opgetrommeld en iedereen is een beetje nieuwsgierig om op het oude circuit van Liam te kunnen fietsen. Liam kreeg groen licht na zijn blessure en hij nam ook deel. Het was de eerste keer dat hij opnieuw op de mountainbike zat en het ging goed."