Van winter- naar zomertijd: ook de honderden klokken van de Britse Queen worden verzet

In de collectie zitten muziekklokken, astronomische klokken, miniatuurklokken en torenuurwerken. Het gaat vooral om Engelse en Franse klokken, het merendeel werd aangeschaft door de koningen George III en George IV. Het oudste exemplaar in Windsor Castle is de klok die Anna Boleyn cadeau kreeg van koning Hendrik VIII op de dag van hun huwelijk in 1532.

"Vooruit zetten van de tijd is gemakkelijker dan achteruit", zegt de uurwerkconservator. "Sommige uurwerken kun je niet tegen de klok in draaien. Dan is het handiger om ze een uur stop te zetten en later terug te komen om ze opnieuw op te starten."