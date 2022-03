Extra voorzorgsmaatregelen tegen PFOS in Zelzate: "Nieuwe grasmatten in kinderdagverblijf en geen putwater gebruiken"

Deze zomer nam het lokaal bestuur Zelzate een aantal voorzorgsmaatregelen in verband met PFOS/PFAS op aanraden van de Vlaamse overheid. Na een verkennend bodemonderzoek door OVAM op drie sites in Zelzate, is beslist om op twee plaatsen de voorzorgsmaatregelen uit te breiden. Daar wordt de straal uitgebreid van 100 naar 500 meter. Voor de inwoners die in de omgeving van 100 meter wonen, verandert er in feite niets.

Rond de site van de brandweerkazerne in de Burg. J. Chalmetlaan en rond het oefenterrein van de brandweer op het einde van de René Vermandelstraat wordt de straal uitgebreid van 100 naar 500 meter. "Maar de voorzorgsmaatregelen zijn niet even streng als binnen de 100 meter", legt burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) uit. "Putwater mag niet gebruikt worden als drinkwater, daarnaast mag het ook niet mag gebruikt worden om het zwembad mee te vullen of de moestuin water te geven. Er is dus wel een uitbreiding, maar die is niet zo extreem."