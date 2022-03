100-jarige gevangene uit Destelbergen wacht al half jaar op internering in gevangenis van Brugge

“Hij zou in ook terechtkunnen in een Forensisch Psychiatrische Centrum (FPC) in Gent of Antwerpen of in een Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) in Turnhout of Merksplas. Die mogen geïnterneerden opvangen. Maar een FPC is bedoeld voor mensen die aan hun problematieken moeten werken, en een IBM kan niet de nodige zorg bieden die een 100-jarige, demente man nodig heeft. Hoe jammer het ook is, heeft hij in de gevangenis in Brugge een betere levenskwaliteit", besluit de Winter.