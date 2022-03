18 jaar cel voor Oostendenaar voor aanranding en verkrachting van 10 vrouwen

In 2011 en 2012 misbruikte de 34-jarige serieverkrachter 10 Oostendse vrouwen. De slachtoffers waren toen tussen de 17 en 43 jaar oud. Toen de politie hem op 24 augustus 2012 wilde arresteren, kon hij via de tuin van zijn ouderlijke woning ontsnappen. De man werd in 2015 bij verstek veroordeeld voor de feiten, maar was nog steeds niet teruggevonden. Hij is 6 jaar lang op de vlucht geweest en stond zelfs op de Europese lijst van meest gezochte criminelen.

Halfweg september 2018 dook de man op in de Poolse stad Szczecin. Hij had valse papieren voorgelegd toen hij daar opgepakt werd voor slagen en verwondingen en zo kwam zijn ware identiteit aan het licht. Voor die feiten van geweld werd hij al veroordeeld tot elf jaar celstraf. Daar komt nu nog een celstraf van 18 jaar bovenop voor de aanranding en verkrachtingen van 10 vrouwen in België. Voordat z’n straf in België zal worden uitgevoerd, moet de serieverkrachter eerst nog z’n 11 jaar in Polen uitzitten.

De dader heeft maar 2 van de 10 verkrachtingen toegegeven, omdat bij die vrouwen zijn DNA werd teruggevonden. Voor de andere 8 vroeg hij de vrijspraak, tevergeefs dus. Hij werd wel vrijgesproken voor poging tot doodslag op een van de slachtoffers.