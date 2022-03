4 op de 5 leerkrachten zijn tegen inkorting van zomervakantie: "Zou leiden tot verhoging werkdruk"

Maar of een kortere zomervakantie er in Vlaanderen ook komt, is voorlopig nog erg onzeker. De Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft over de kwestie een advies gevraagd aan de sociale partners. Ongeveer een jaar geleden wees hij er nog op dat het toen niet "het geschikte moment" was om zo'n ingrijpende verandering door te voeren. Hij benadrukte toen dat hij wel andere katjes te geselen had, zoals het wegwerken van de leerachterstand na de coronacrisis. Tegelijk gaf Weyts aan dat hij wel over een inkorting wil nadenken. De tijd zal uitwijzen of ook Vlaanderen in de toekomst de sprong zal wagen.