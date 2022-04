54 gidsen uitgekozen om rondleidingen te geven in 3 grootste musea van Brugge: "Ze moeten goed kunnen inspelen op hun publiek"

In Brugge zijn er 3 gidsverenigingen met in totaal ruim 500 leden, maar volgens stad Brugge zijn niet alle gidsen even geschikt om rondleidingen te geven in de 3 grootste musea van Brugge: het Groeningemuseum, het Gruuthusemuseum en het Sint-Janshospitaal. Volgens de stad heeft niet iedereen even veel voeling met kunst. Daarom heeft de stad een selectie gehouden.

Uit de selectie kwamen 54 gidsen uit 180 kandidaten die nu nog rondleidingen mogen geven in de 3 grote kunstmusea in Brugge. Het is ook de bedoeling om die groep gidsen op termijn in alle 13 musea van stad Brugge in te zetten. Daarvoor zullen de 54 gidsen regelmatig extra opleidingen volgen.