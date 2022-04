Actiegroepen niet akkoord met kritiek Rekenhof op financiering Toekomstverbond

De Oosterweelverbinding zelf wordt voornamelijk gefinancierd met leningen die later worden terugbetaald met een tolheffing. Het geld voor de projecten van het Toekomstverbond moet uit de begroting komen, maar daar kan verandering in komen, zegt Manu Claeys van actiegroep Straten Generaal. Recente aanpassingen in de Europese regelgeving zouden dat mogelijk maken.

Tot nu toe mocht tol enkel gebruikt worden voor de financiering van het bouwproject zelf, maar Europa heeft dat recent uitgebreid naar financiering van het netwerk. "In Antwerpen vormen alle projecten van het Toekomstverbond samen een netwerk", zegt Claeys. “Zo kunnen tolgelden gebruikt worden om het hele financiële model van het Toekomstverbond te onderbouwen en niet alleen dat van de Oosterweelverbinding.”

De burgerbewegingen hebben er hoe dan ook vertrouwen in dat de financiering in orde komt.