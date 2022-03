Ziekte van Jada Pinkett Smith én inzet van incident tussen Will Smith en Chris Rock tijdens Oscars: wat is alopecia?

"Alopecia areata is een complexe genetische ziekte", zegt Blaumeiser. "Heel wat genen die te maken hebben met afweer en immuunreactie liggen aan de basis. Daarnaast kunnen ook omgevingsfactoren alopecia areata uitlokken, al zijn die niet voldoende gedefinieerd. Mogelijk heeft het met stress te maken, maar ook infecties of voeding kunnen een factor zijn. Patiënten geven vaak aan dat ze onder veel druk staan of stonden, ze hebben net een nieuwe job of ze moesten een zwaar examen afleggen. Genetische aanleg is altijd in het spel, maar meestal weet je niet waarom of waarom je net nu alopecia areata krijgt."