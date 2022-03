Biden reageert op omstreden uitspraak over Poetin: "Ik neem niets terug, sprak m'n persoonlijke verontwaardiging uit"

Joe Biden deed het afgelopen weekend stof opwaaien door een toespraak die deed in de Poolse hoofdstad Warschau. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne stak Biden een stevige speech af, waarin de Russische president Vladimir Poetin kop van Jut was.

In een keurig, vooraf uitgeschreven toespraak liet Biden zijn licht schijnen over de oorlog. Hij zei dat het conflict over meer ging dan over een oorlog tussen twee landen en dat het een strijd is tussen democratie en autocratie.