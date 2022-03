Britse regering wil rederij P&O Ferries dwingen om 800 ontslagen werknemers opnieuw aan te werven

Dat minimumloon ligt op 8,91 pond per uur voor wie 23 jaar of ouder is. P&O was van plan om de nieuwe vervangende werknemers 5,50 pond per uur te betalen; dat is een pak minder dus. Als de regering haar zin doordrijft, zou P&O dus financieel geen voordeel meer kunnen halen uit de vervanging van personeel door goedkopere werkkrachten.