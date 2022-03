Fusie havens Zeebrugge en Antwerpen officieel goedgekeurd: "Historisch moment"

De gemeenteraden van beide steden Zeebrugge en Antwerpen gaven hun definitief akkoord voor de oprichting van de Port of Antwerp Bruges, de fusie tussen beide havens. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het officieel goedgekeurd. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is trots op de samenwerking. "Er is ernstig en lang onderhandeld. Ik denk dat we fier mogen zijn."

Het personeel kreeg de garantie dat ze hun job behouden en dat ze in Zeebrugge kunnen blijven werken. Ook hun huidige inkomen is volgens de burgemeester gegarandeerd. Het is voor de stad Brugge ook belangrijk dat de haven een goede buur blijft van de buurgemeenten en van de eigen inwoners. Daarom zal een overlegplatform opgericht worden om eventuele nadelige effecten aan te pakken. Jaarlijks zal ook teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad.