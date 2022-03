CHECK - Neen, video toont geen koffers vol cash van het Rode Kruis in Oekraïne 

VN-rapporten uit 2011 geven een inzage in hoe de voormalige kolonel tijdens de Arabische lente en de opstand tegen zijn regime, zijn bezittingen en geld naar het buitenland probeerde smokkelen. Volgens de VN zou een groot deel van Khadaffi's rijkdom in West-Afrika zijn terechtgekomen. In de rapporten staat bijvoorbeeld dat enkele miljoenen in bankbiljetten verstopt in metalen koffers van het Rode Kruis werden teruggevonden in een lokaaltje in de Ghanese hoofdstad Accra. Foto's die onder andere Global News publiceerde, lijken overeen te stemmen met de plaats die we in het flimpje zien.