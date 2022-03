"Een comedian op zijn gezicht slaan?  Totaal onaanvaardbaar": stand-upcomedians reageren op de Oscar-mep van Will Smith

Tijdens de uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld, is Will Smith het podium opgestapt om komiek Chris Rock een mep in het gezicht te geven. Aanleiding was een grap die Rock eerder op de avond had gemaakt over Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith

Omdat Pinkett Smith sinds kort een kort kapsel heeft, vergelijk Rock haar met G.I. Jane, een rol waarvoor actrice Demi Moore haar haar afschoor. Jada Pinkett Smith lijdt aan alopecia, een aandoening waardoor haar haar uitvalt. Ze kon duidelijk niet met de grap lachen.

Will Smith leek eerst wel nog te kunnen lachen om de grap, maar stormde later het podium op om Chris Rock een klap in het gezicht te geven. Toen hij weer op zijn plaats zat, zei hij tot twee keer toe: "Neem nooit nog de naam van mijn vrouw in je verdomde mond!"