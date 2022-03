Energiewaakhond CREG pleit voor tijdelijke opzeggingsvergoeding bij vaste energiecontracten

Daarom stelt de CREG nu voor om in deze uitzonderlijke tijden die opzeggingsvergoeding tijdelijk weer in te voeren. Opnieuw in te voeren inderdaad, want zo'n vergoeding is helemaal niet nieuw. Die bestond vroeger ook tot die in 2012 bij wet verboden werd, om klanten makkelijker van leverancier te doen wisselen.

Maar aan de huidige prijzen en de daaraan gekoppelde risico's lijkt een opzegtermijn van amper één maand te royaal voor de klant. Daarom wil de CREG een speelveld creëren waarbij niet alle risico's bij de leverancier liggen. Door opnieuw een verbrekingsvergoeding in te voeren, zal de klant zich engageren om zijn contract uit te doen of een vergoeding te betalen als die zijn contract stopzet, argumenteert de waakhond.